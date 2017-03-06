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宏達電2月營收無力 3月營運挑戰很大

宏達電（2498）旗艦手機HTC U雖然在2月陸續出貨下，但2月營收並無明顯成長。（法新社）

2017-03-06  19:14

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）旗艦手機HTC U雖然在2月陸續出貨下，但2月營收並無明顯成長。宏達電2月營收達46.7億元，月增0.09%，年增11.17%，累計1至2月營收93.3億元，年減12.58%。

在2月營收無力下，宏達電第一季要達成宏達電智能手機暨物聯網事業部門總經理張家臨所說，「第一季會較去年第四季好」的目標下，3月營運可能挑戰很大。

張家臨之前指出，今年在部門重新定位、組織改等，表現可較去年好，但全球競爭也更加激烈，就手機部門，預估第一季在HTC U系列手機帶動，虧損較去年第四季少。

宏達電上半年旗艦機種HTC U目前除台灣、香港、中東、東南亞、歐洲陸續出貨，中國、美國則預計3月推出。

宏達電去年第四季營收222.5億元，稅後淨損31億元，每股稅後虧損3.77元，宏達電去年全年每股虧損12.82元。

另外，閎暉（3311）2月全球合併營收為1.73億元，月減1.6%。若以產業別區分，機構整合元件營收共計達1.04億元，佔整體營收比重60.1%；汽車零組件營收達0.69億元，佔整體營收比重39.9%。

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  • 雅虎股市。（記者王憶紅攝翻）

    雅虎股市。（記者王憶紅攝翻）

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