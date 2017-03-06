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協助中小企業貸款 金管會祭5大改善措施

2017-03-06  19:06

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天表示，由經濟部與金管會共同建立的「中小企業融資業務聯繫平台」，日前召開聯繫會議，為解決中小企業融資問題，已透過銀行公會轉達各銀行，不得浮濫徵提無實益保證人或連帶保證人等5大改善措施。

「中小企業融資業務聯繫平台」是由金管會銀行局與經濟部中小企業雙方定期業務聯繫，以協助解決中小企業融資問題。

金管會表示，有部分中小企業主反映，透過「信保基金」保證之高成數案件，卻仍遇到銀行業者給予過高貸放利率，或是仍須徵提企業負責人與實際負責人以外之保證人，或擔保品等問題。

金管會指出，經會議討論後，提出多項改善作法，包括：銀行公會已通知各會員銀行，對於企業購置機器設備之政策性貸款，應儘量給予中小企業優惠利率。

其次，銀行辦理授信業務徵提保證人時，應確實審酌其資歷及保證能力，不得有浮濫徵提無實益保證人或連帶保證人之情形。

如有徵提連帶保證人者，應充分告知其權利義務及保證責任範圍，通函會員銀行配合辦理，對於協助中小企業取得融資及改善融資條件將有所幫助。

為鼓勵創業，將進行研議，凡經過「信保基金」高成數保證之青年創業及啟動金貸款，不用另徵提負責人以外之其他保證人及擔保品之可行作法。

此外，為落實普惠金融政策，讓偏鄉地區及弱勢族群也能有更多元的金融服務管道，將積極推動信用合作社加入「信保基金」。

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  • 金管會要求本國銀行對中小企業授信，不得浮濫徵提無實益的保證人。圖為金管會銀行局長王儷娟。（資料照，記者王孟倫攝）

    金管會要求本國銀行對中小企業授信，不得浮濫徵提無實益的保證人。圖為金管會銀行局長王儷娟。（資料照，記者王孟倫攝）

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相關關鍵字： 中小企業 保證人 融資 融資保證人 金管會
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