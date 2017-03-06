jpp-KY經寶精密 2月營收年增7.3％

2017-03-06 20:28

〔記者王憶紅／台北報導〕將在3月9日上櫃轉上市的jpp-KY（5284）經寶精密2月營收為泰幣1.01億銖、約新台幣0.9億元，月減約7.38%，較去年同期年增約7.3%。

經寶指出，去年第四季在導入新的軟、硬體設備相互支援下，跨入工廠無紙化，充分利用大數據，往客製化鈑金工業4.0的方向大幅邁進；同時，也在去年第四季，榮獲由總統頒發的經濟部海外企業磐石獎，為了增加國際上的能見度，並且給予客戶更安心的責任感，公司預定在今年3月9日，正式於台灣證券交易所掛牌上市。