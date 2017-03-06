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旺宏彌補虧損 決辦理減資51％達186.51億元

2017-03-06  19:32

〔記者洪友芳／台北報導〕記憶體大廠旺宏（2337）今透過重大訊息記者會宣布，董事會今決議辦理減資186.51億元，減資51%，以彌補虧損與改善財務結構，減資後的資本額變為180.89億元，減資案擬提報今年5月26日股東會議決。

旺宏去年下半年已連續2季轉虧為盈，且到去年底每股淨值回升到5元關卡以上，達5.07元。預估本季營運將續獲利，激勵旺宏今股價收10元，隔近4年半首度回到票面值。

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  • 旺宏今透過重大訊息記者會宣布，董事會今決議辦理減資186.51億元，減資51%，以彌補虧損與改善財務結構。圖為旺宏董事長吳敏求。（資料照，記者洪友芳攝）

    旺宏今透過重大訊息記者會宣布，董事會今決議辦理減資186.51億元，減資51%，以彌補虧損與改善財務結構。圖為旺宏董事長吳敏求。（資料照，記者洪友芳攝）

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