2017世界棒球經典賽轉播 中華電信槓上公視
〔記者王憶紅／台北報導〕「2017世界棒球經典賽」於3月6日至3月23日舉行，此次經典賽由公視取得節目播送權，不過，公視告知中華電信在未取得經典賽在MOD的授權下，中華電信需支付巨額對價才能取得播出權利，中華電不滿，呼籲公視要公平地提供給MOD。
中華電信指出，上週接獲公視通知MOD節目表需變更時，即極力向公視爭取經典賽內容同時在MOD播出，公視卻表示並未取得經典賽於MOD播出之授權，公視經典賽播出的時間擬以其他節目內容覆蓋。原權利人也告知中華電信，需支付巨額對價才能取得播出權利。
中華電信指出，中華電信無法取得經典賽播出權之同時，與中華電信同樣播出公視節目的有線電視業者，卻可以依有線廣播電視法第33條有關必載之規定，不僅不需支付權利金，即可取得免費轉播的權利，並且還能靠節目收費獲利。
中華電信說，多年來一直向主管機關及立法院陳情，呼籲將有線廣播電視法第33條有關必載之規定納入電信法，以消除電信法與有線廣播電視法中，對相同服務作不同管制規範之法規障礙，進一步符合通訊傳播基本法第7條無差別管理規定。但長期以來，MOD播放的無線台頻道節目，被置換、被蓋台以致無法播放完整節目內容的情形並不被重視；MOD客戶權益受損，MOD客戶流失及客訴之壓力造成中華電信極大之經營風險，也一直被忽視，中華電信對此深感遺憾，特再次籲請主管機關將有線廣播電視法第33條有關必載之規定納入電信法，以符合數位匯流時代，相同服務相同管制的基本精神。
另外，公共電視屬於國民全體，其設立目的在促進民主社會發展、增進公共福祉，中華電信也鄭重呼籲公視，遵循公共電視法第11條「完整提供資訊， 公平服務公眾，不以營利為目的」及第12條「公視基金會於技術及經費許可範圍內，應提供國內各地區觀眾完整與相同品質之電台收視機會」等兩項規定，公平地提供MOD與無線電視系統相同的節目內容。
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標題：2017世界棒球經典賽轉播 中華電信槓上公視
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