| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新莊傳汽車暴衝 撞倒機車多人受傷
 首頁 > 財經

德國駐中大使：中國的保護主義氣氛越來越濃

2017-03-06  18:12

〔記者盧永山／台北報導〕德國駐中國大使柯慕賢（Michael Clauss）表示，中國領導人正在推銷說，將努力為外國投資人打造公平競爭的環境，但事實上，中國的保護主義氣氛越來越濃厚。

柯慕賢接受CNBC節目訪問指出，無論是中國國家主席習近平或中國總理李克強，日前在中國人大會議上都表示，他們支持自由貿易，將打造公平競爭的環境，但他們似乎是說一套，做一套。

柯慕賢表示：「不管你說的是哪個貿易夥伴，無論是日本、美國、亞洲鄰國、或歐洲國家，他們都有同樣的感覺，即中國的保護主義氣氛越來越濃厚。」

柯慕賢表示，中國的服務業基本上是個禁區，很多想在中國生產，並已設廠和開始生產的企業，被迫採取合資的模式；他們也經常被要求轉移技術，這違反世貿組織（WTO）規則，而且這個趨勢越來越明顯，這是很多德國商人抱怨的地方。

廣告
  • 德國駐中國大使柯慕賢（Michael Clauss）表示，中國領導人正在推銷說，將努力為外國投資人打造公平競爭的環境，但事實上，中國的保護主義氣氛越來越濃厚。（取自網路）

    德國駐中國大使柯慕賢（Michael Clauss）表示，中國領導人正在推銷說，將努力為外國投資人打造公平競爭的環境，但事實上，中國的保護主義氣氛越來越濃厚。（取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 保護主義 大使 德國
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：德國駐中大使：中國的保護主義氣氛越來越濃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.