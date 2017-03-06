德國駐中大使：中國的保護主義氣氛越來越濃

2017-03-06 18:12

〔記者盧永山／台北報導〕德國駐中國大使柯慕賢（Michael Clauss）表示，中國領導人正在推銷說，將努力為外國投資人打造公平競爭的環境，但事實上，中國的保護主義氣氛越來越濃厚。

柯慕賢接受CNBC節目訪問指出，無論是中國國家主席習近平或中國總理李克強，日前在中國人大會議上都表示，他們支持自由貿易，將打造公平競爭的環境，但他們似乎是說一套，做一套。

柯慕賢表示：「不管你說的是哪個貿易夥伴，無論是日本、美國、亞洲鄰國、或歐洲國家，他們都有同樣的感覺，即中國的保護主義氣氛越來越濃厚。」

柯慕賢表示，中國的服務業基本上是個禁區，很多想在中國生產，並已設廠和開始生產的企業，被迫採取合資的模式；他們也經常被要求轉移技術，這違反世貿組織（WTO）規則，而且這個趨勢越來越明顯，這是很多德國商人抱怨的地方。