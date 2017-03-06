利基型產品奏功 凌巨2月營收逆勢成長

2017-03-06 18:36

〔記者陳梅英／台北報導〕中小尺寸面板廠凌巨（8105）轉型利基型產品效益逐漸發酵，2月營收9.73億元較1月9.57億元，逆勢成長1.64%，累計前2月營收19.3億元，年增3.48%，不過凌巨將於本月安排3代線歲修，屆時將影響3月營收表現，但因3月工作天數已經恢復正常，預期對營收衝擊應該不會太大。

凌巨日前發佈2016年財報，受惠於凌巨轉型成功，去年凌巨毛利率14.8%，創近十年新高，稅後盈餘6.32億元，每股稅後盈餘1.43元，連續三年獲利成長，董事會通過將配發0.2元現金股利。

凌巨從大股東華映（2475）手上買下龍潭4代線後，目前有一半產能幫華映代工，另外一半產能，凌巨導入工控以及車載產品，目前工控產品已經過認證開始生產，預期下半年車載新產品也將開始大量產出，屆時這座4代線的效益將逐漸顯現。

凌巨2月營收逆勢成長1.64%，凌巨表示，2月實際工作天數跟1月差不多，前2月營收營收19.3億元，較去年同期成長則是受惠於車載產品比重提高，平均單價上揚的緣故，車載產品也將為凌巨今年主要營收成長動能之一，由於下半年配合新廠效益發酵，預期今年車載產品占營收比重將提高至3成以上。