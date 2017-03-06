終結連3貶 新台幣收30.982元

2017-03-06 16:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣今天呈現區間走揚格局，終場升值3.8分，以30.982元兌1美元作收，結束連續3個交易日貶值走勢，台北外匯經紀公司成交量為5.05億美元。

外匯交易員表示，新台幣上週重回31元大關後，今天再度升破，儘管如此，短線市場偏向冷靜，銀行間交投保守、謹慎，缺乏追價意願，導致匯市量能萎縮，並靜待新的方向指引。

新台幣今以30.990元開出，最高30.941元、最低30.999元，終場收30.982元。