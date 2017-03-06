| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

矽格2月營收4.58億元 比去年同期增加18.6％

2017-03-06  16:22

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC封測廠矽格（6257）公布自結2月份營收為4.58億元，比去年同期增加18.6%，但因工作天數少，比上月減少9.66%，也為近9個月以來新低。

矽格累計今年前2月的營收為9.66億元，較去年同期增加24.5%。

矽格營運長葉燦鍊表示，2月份適逢假期轉多，實際工作天數減少近10%，但受惠於電源管理IC產品線訂單挹注，營收仍有近2成的年成長，實屬不易。

展望今年，矽格因合併誠遠效益與產能擴充，法人預估，全年營收可望比去年成長兩位數百分比，營運有機會創新高。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：矽格2月營收4.58億元 比去年同期增加18.6％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.