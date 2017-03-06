矽格2月營收4.58億元 比去年同期增加18.6％

2017-03-06 16:22

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC封測廠矽格（6257）公布自結2月份營收為4.58億元，比去年同期增加18.6%，但因工作天數少，比上月減少9.66%，也為近9個月以來新低。

矽格累計今年前2月的營收為9.66億元，較去年同期增加24.5%。

矽格營運長葉燦鍊表示，2月份適逢假期轉多，實際工作天數減少近10%，但受惠於電源管理IC產品線訂單挹注，營收仍有近2成的年成長，實屬不易。

展望今年，矽格因合併誠遠效益與產能擴充，法人預估，全年營收可望比去年成長兩位數百分比，營運有機會創新高。