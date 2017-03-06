宏達電旗艦新機出貨 2月營收月增0.09％

2017-03-06 16:19

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）即使旗艦手機HTC U出貨下，但2月營收也無明顯成長。

2017年2月份自結合併營業收入達46.7億元，月增0.09%，年增11.17%，累計1至2月份營業收入為93.3億元，年減12.58%。

宏達電HTC U目前除台灣、香港以及新加坡、中國陸續出貨中。