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樂天門市遭關閉外 股市也重挫

2017-03-06  16:25

〔即時新聞／綜合報導〕 韓國將與美國合作佈署「戰區高空防禦系統」（THAAD，簡稱薩德），韓國樂天集團更釋出土地以便佈署薩德，此舉引發中國的反韓情緒，樂天超市（Lotte Mart）發言人表示，中國有4家門市在受到中國當局檢查之後關閉，旗下事業部門涵蓋樂天超巿的樂天百貨（Lotte Shopping），股價在台北時間今天上午8時許下跌3.5%，早盤一度重挫逾4%至20.35萬韓元，跌幅遠大於韓股於北韓疑似試射飛彈時重挫0.5%。

韓國政府昨天針對被他們稱之為中方對南韓公司的歧視作為表達抗議。韓國產業通商資源部長官周亨煥（Joo Hyung-hwan）說：「如果中國違反世界貿易組織（WTO或韓國與中國的自由貿易協定，那不排除訴諸國際法」。

儘管跌幅已漸趨緩，南韓觀光、美妝、航空股三大股也因受影響而持續下跌。繼上週五收盤暴跌11%，南韓最大化妝品集團愛茉莉太平洋（AMOREPACIFIC）早盤仍續跌2.3%至10.70萬韓元；上週五狂跌13%的新羅酒店，今早盤再下跌3.9%；大韓航空上周五重挫4.8%，今續跌2.8%。

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  • 韓國樂天集團宣布釋出土地以便佈署薩德，此舉引發中國的反韓情緒，樂天有4間門市遭中國關閉，連股價也受到影響而下跌。（美聯社）

    韓國樂天集團宣布釋出土地以便佈署薩德，此舉引發中國的反韓情緒，樂天有4間門市遭中國關閉，連股價也受到影響而下跌。（美聯社）

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相關關鍵字： 中國 戰區高空防禦系統 樂天集團 股市 薩德反導彈系統（THAAD） 韓國
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