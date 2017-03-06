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三大法人賣超7億 外資賣超12億

台股集中市場三大法人外資、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣7.4億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-06  15:05

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣7.4億元。

外資今天賣超12.29億元，投信賣超2.38億元，自營商買超7.27億元。三大法人合計賣超7.4億元。

台股今天漲34.42點，收在9682.63點，成交值新台幣680.02億元。

106年03月06日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 802,071,660 700,600,698 101,470,962
自營商（避險） 3,273,155,025 2,647,582,900 625,572,125
投信 754,205,070 992,697,079 -238,492,009
外資及陸資 15,507,817,085 16,736,958,010 -1,229,140,925
合計 20,337,248,840 21,077,838,687 -740,589,847

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