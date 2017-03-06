六輕SM廠閃燃釀4傷 台化：已依程序停車
2017-03-06 13:43
六輕空拍照。（圖由台塑集團提供）
〔記者張慧雯／台北報導〕針對今（6）日六輕麥寮廠區SM廠SM1於上午4時30分，F101加熱爐進行燃料切換由燃料氣切換為燃料油（PFO），過程發生加熱爐內部閃燃，造成爐體壓力過高，熱氣外洩。
台化表示，當時現場有4名操作人員，其中3名員工臉部部分灼傷，另一名在疏散時胸部受撞挫傷，經及時送長庚醫院治療，人員意識清醒，無生命危險。
事故發生後，製程已依標準操作程序安全停車，該加熱爐爐內爐管並未破損，僅有部分彎曲，台化將依規定作完善檢測及必要的修復，並經主管機關認可後再行復車。
初步估算損失不大，生產部分因尚有中間庫存原料，下游製程目前仍正常操作。
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