台塑六輕SM廠氣爆 台化：3員工受傷 下游製程正常操作
2017-03-06 12:18
台塑六輕廠今天凌晨發生工安意外，台化指 3員工受傷。（資料照）
〔記者陳永吉／台北報導〕台化麥寮廠區SM廠（苯乙烯廠）今晨傳出氣爆意外，現場有4名操作人員，其中3名員工臉部部分灼傷，另一名在疏散時胸部受撞挫傷，經及時送長庚醫院治療，人員意識清醒，無生命危險。
台化表示，發生意外的是SM廠，因加熱爐進行燃料切換由燃料氣切換為燃料油，過程發生加熱爐內部閃燃，造成爐體壓力過高，熱氣外洩所致。
台化指出，事故發生後，製程已依標準操作程序安全停車，該加熱爐爐內爐管並未破損，僅有部分彎曲，公司當依規定作完善檢測及必要的修復，並經主管機關認可後再行復車。
台化初步估算損失不大，生產部分因尚有中間庫存原料，下游製程目前仍正常操作。
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