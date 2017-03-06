| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

台塑六輕SM廠氣爆 台化：3員工受傷 下游製程正常操作

台塑六輕廠今天凌晨發生工安意外，台化指 3員工受傷。（資料照）

2017-03-06  12:18

〔記者陳永吉／台北報導〕台化麥寮廠區SM廠（苯乙烯廠）今晨傳出氣爆意外，現場有4名操作人員，其中3名員工臉部部分灼傷，另一名在疏散時胸部受撞挫傷，經及時送長庚醫院治療，人員意識清醒，無生命危險。

台化表示，發生意外的是SM廠，因加熱爐進行燃料切換由燃料氣切換為燃料油，過程發生加熱爐內部閃燃，造成爐體壓力過高，熱氣外洩所致。

台化指出，事故發生後，製程已依標準操作程序安全停車，該加熱爐爐內爐管並未破損，僅有部分彎曲，公司當依規定作完善檢測及必要的修復，並經主管機關認可後再行復車。

台化初步估算損失不大，生產部分因尚有中間庫存原料，下游製程目前仍正常操作。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台化苯乙烯廠 台塑六輕 氣爆
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：台塑六輕SM廠氣爆 台化：3員工受傷 下游製程正常操作


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.