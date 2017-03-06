中經院：2月非製造業NMI下跌

二月非製造業NMI指數下跌，主要受到一例一休及季節性因素影響。（記者王孟倫攝）

2017-03-06 12:09

〔記者王孟倫／台北報導〕一例一休的負面效應逐漸發酵！根據中華經濟研究院今天公布調查，2月非製造業經理人指數NMI從原本擴張轉為緊縮，其主要有兩大因素影響，包括：2月工作天數較少等季節性因素，及一例一休新措施上路，使得部分服務業成本上揚。

非製造業NMI共有八大產業，包括：金融保險業、批發業、住宿餐飲業、零售業、運輸倉儲業、資訊暨通訊傳播業、營造暨不動產業、教育暨專業科學業。

非製造業原本連續兩個月處於擴張期，但2月卻轉為緊縮期，對此，中經院院長吳中書表示，一例一休上路，確實帶來一些影響，因為休假制度的調整，會帶動廠商成本的上揚，也使得價格提升，但由於需求並沒有跟上，影響非製造業表現。

此外，吳中書強調，2月還有季節性因素，由於工作天數只有18天，表現自然會比1月差，尤其，住宿餐飲或運輸倉儲等產業，在農曆春節之後、屬於傳統淡季，這些因素也反映在非製造業NMI指數下跌。

中研院經濟所所長簡錦漢認為，一例一休對不同產業，各自帶來不同影響，尤其，雖然廠商成本增加了，但員工薪水不一定上揚，有的甚至無法加班而減少，影響未來消費支出力道，也讓非製造業在工時安排，缺乏彈性。

簡錦漢表示，對整體經濟來說，一例一休對物價帶來上揚壓力，這屬於負面影響部分，但從正面角度來看，服務業會增加自動化設備，像餐飲旅館等。