Touch Taiwan顯示器展 今年將聚焦OLED
2017-03-06 11:14
Touch Taiwan顯示器展今年將聚焦OLED（記者陳梅英攝）
〔記者陳梅英／台北報導〕Touch Taiwan 2017智慧顯示與觸控展今年將以新型顯示技術作為主題，特別是OLED，預計將邀請海內外相關業者展示最先進的顯示技術及研發成果，有望吸引各國廠商採購搭上新型顯示器出貨熱潮，搶攻商機。
Touch Taiwan 2017將於9月20至22日於台北南港展覽館舉行，今年將匯聚OLED生產、設備、材料應用等相關領域廠商，成為展會中一大亮點。
台灣顯示器產業聯合總會指出，OLED是下一代重要的新型顯示技術，具有超薄、節能、柔韌性等產品優勢，越來越多的手機、電視等開始採用OLED顯示器。
根據IHS預估，2019 年時全球 42% 智慧手機將搭載 OLED 面板。智慧手機 OLED 面板的營收，2020 年更將增加 3 倍至 248 億美元，遠高於 2014 年的 76 億美元。
OLED 漸受歡迎，前景看好，目前，全球中小尺寸OLED面板市場90%由南韓兩大面板廠掌握大餅，出口也向 OLED 靠攏；台灣及大陸面板廠也蓄勢待發，爭相跟進投資，擴充產能。
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