中經院︰2月製造業PMI指數 連續12個月擴張

中華經濟研究院今天公布2月製造業採購經理人指數（PMI）為55.8，為連續12個月擴張」。（記者王孟倫攝）

2017-03-06 11:13

〔記者王孟倫／台北報導〕中華經濟研究院今天上午公布2月製造業採購經理人指數（PMI）為55.8，不僅較1月上升，更為連續12個月處於「擴張期」，不過，以服務業為主的非製造業經理人指數NMI，較1月下跌至48.5，且從原本的「擴張期」降為「緊縮期」。

這項PMI與NMI調查，是以指數50作為「榮枯分水嶺」之門檻，若指數超過50、意即處於「擴張」，如果低於50則代表「緊縮」。

中經院院長吳中書表示，2月製造業PMI持續在50以上，也代表景氣維持在擴張期，尤其，調查全體製造業對未來6個月景氣看法，指數為64.4，不僅較1月份升高，同樣是連續12個月擴張。

此外，在非製造業NMI方面，根據中經院調查，在原本連續2個月的擴張後、又再度轉為緊縮，2月的指數回跌至48.5，這也顯示非製造業景氣復甦力道，不如製造業。

不過，對於未來6個月景氣走勢，全體非製造業的看法轉為正面，2月指數上揚至51.5，這是自2015年6月以來、即1年9個月新高。