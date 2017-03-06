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京元電去年每股盈餘2.56元 擬配發現金股利1.8元

2017-03-06  09:35

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試大廠京元電（2449）去年每股盈餘2.56元，董事會決議每股擬配發1.8元現金股利。以上週五收盤價27.6元計算，現金殖利率約6.52%。

京元電去年全年合併營收200.82億元，創歷史新高，年增17.2%；毛利率達29.5%、年增1.5個百分點；營業利益37.02億元，歸屬母公司稅後淨利達29.82億元、年增30.7%，每股盈餘2.56元。

京元電上週召開董事會，通過去年財報與盈餘分配案，董事會決議今年每股將配發1.8元現金股利，其中包括盈餘分配現金股利1.4元、資本公積發放現金股利0.4元。

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  • 京元電總經理劉安炫。（記者洪友芳攝）

    京元電總經理劉安炫。（記者洪友芳攝）

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