京元電去年每股盈餘2.56元 擬配發現金股利1.8元
2017-03-06 09:35
〔記者洪友芳／新竹報導〕測試大廠京元電（2449）去年每股盈餘2.56元，董事會決議每股擬配發1.8元現金股利。以上週五收盤價27.6元計算，現金殖利率約6.52%。
京元電去年全年合併營收200.82億元，創歷史新高，年增17.2%；毛利率達29.5%、年增1.5個百分點；營業利益37.02億元，歸屬母公司稅後淨利達29.82億元、年增30.7%，每股盈餘2.56元。
京元電上週召開董事會，通過去年財報與盈餘分配案，董事會決議今年每股將配發1.8元現金股利，其中包括盈餘分配現金股利1.4元、資本公積發放現金股利0.4元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 這味道有魔力？ 男生聞到會促進勃起…
- （影音）中正紀念堂轉型 鄭麗君：應和解在人權價值上
- 家長提案撤換教材 1人附議就過了
- 解放軍將領嗆解放台灣 中國官媒切割：非軍方發言人
- 自由共和國》維持日本政治安定的「選區」劃分
- 汪小菲飯店爆違規 大S辯沒經驗
- 經典之王預測 美可望奪首冠
- 頭份納骨堂塔位完售 公所：誤傳
- 愛子公主罹患厭食症 驚傳已達重症等級
- 鋒面、冷氣團來襲轉濕冷 18縣市強風特報
- 獨家》技術再升級！騰雲機成為電戰干擾機
- 重建修道院啤酒廠 義國神父募款
- 亞東關係協會 決更名為「台日關係協會」
- 穀界紅寶石 花蓮打造紅藜示範區
- 莎莎憶出道辛酸 挨罵躲廁所哭裝沒事
- 台南白河民宅火警 1盲翁葬身火窟
- MLB》林子偉敲長打賺2打點 紅襪大勝勇士
- 慈濟科大流浪犬 陸續遭毒殺
- 〈徵文啟事〉路邊要錢
- 愛河鐵人賽 千人競逐
- 《中日對照讀新聞》路面電車で荷物配送 札幌、渋滞緩和へ実証実験－以路面電車配送貨物 札幌試驗緩解塞車
- 陳偉殷熱身賽先發2局 太空人6上6下
- WGC墨西哥錦標賽》球王D.強森今以1桿之差封王 近期連捧2冠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Interest rate phase-out plan unchanged
- 只要打通一面牆 逢甲夜市和水湳接起來
- 我反對北宜直鐵 臉書號召鄉親響應
- 學好媽媽的語言 吳繁榮獎助台灣之子
- 北韓失蹤御廚 現身平壤開店
- 美人權報告連四年批我剝削移工
- 陳定庵邀爸媽「玩皮」 圓創業夢
- 90年代情歌王子湯米佩吉 熬不過憂鬱症上吊身亡
- 石門水庫蓄水量跌破5成 恐二階限水
- 離婚還是朋友 驚世夫妻隔空打情罵俏
- 〈戀愛大智慧〉培養感情 順其自然
- NBA》不投三分 柯瑞熱身先大秀360度灌籃！（影音）
- 自由開講》何謂轉型正義？
- 工程停擺近半年》羅浮多功能辦公廳 延期完工
- 台北杜鵑花季「藝文fu」 商圈搶搶滾
- 醫訊》 「抗癌致勝關鍵」免費講座 歡迎報名
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：京元電去年每股盈餘2.56元 擬配發現金股利1.8元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分