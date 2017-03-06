3/6重要財經新聞一覽

2017-03-06 09:19

自由時報財經︰核能最便宜？ 台電自打臉

核一廠明年進入除役，四年後核二廠也將入列，台灣已進入核能成本「面對期」。台電曾於前年發布新聞稿，嚴詞駁斥當時為民進黨主席的蔡英文對「核能非常貴」的說法，當時台電稱核電每度發電成本僅○．九六元；但在計入除役成本後，台電去年公布的核能發電成本已達每度二．三四元，台電自己賞給自己一個超大耳光。

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蘋果日報財經︰499快閃 2萬人投奔中華電

中華電信（2412）前波499上網吃到飽快閃促銷活動相當成功，中華電信總經理謝繼茂昨指出，大約吸引2萬新申辦或攜碼用戶，效果相當不錯，且同時為網路門市達到了良好的宣傳，後續將視市場情況，在網路門市辦其它促銷活動。對於手機上網吃到飽退場，謝繼茂表示，連美國都跟進吃到飽，短期內恐怕還無法退場，已經有要打價格戰的覺悟。

工商時報財經︰台塑化前2月 大賺逾200億

無懼農曆年假干擾，台塑化首季獲利動能紅不讓！受惠油價走堅、石化上游原料看回不回雙重利多，台塑化1月稅前獲利突破百億元水準；2月即使工作天數縮減，獲利也逼近百億元，前2月可望交出稅前獲利逾200億元的好成績。3月工作天數回復，首季稅前獲利能否趁勢挑戰300億元整數關卡，備受市場期待。

中國時報財經︰半導體業徵才 牛肉多又大碗

號稱「徵才名額無上限」的鴻海校園徵才昨（5）日正式啟動，以台大校園徵才博覽會為首場，隨之展開全台新春校園系列徵才活動。鴻海宣稱，只要符合集團「創意、創新、創業」的三創精神和主動積極的人格特質，都可以來應徵。

經濟日報財經︰大立光2月營收報喜

大立光昨（5）日公布2月營收達34.53億元，月減8%，年增70%，優於預期。大立光表示，「3月營收表現應該不比2月差」。

星島日報財經︰憂經濟放緩北水斷 港股後市有壓力

美股雖企穩，港股在美國的預託證券亦見回升，但證券界普遍認為，港股仍面對多項不明朗因素，後市有調整壓力。內地將經濟增長目標調低至6.5%，反映經濟有隱憂，而北水會否繼續南下，亦是未知之數。不過，市場憧憬兩會之後，內地會有支持環保政策出台，證券界認為相關行業可看高一線。