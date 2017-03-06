台股開盤下跌1.21點 報9647.00點
2017-03-06 09:01
台北股市今天開盤下跌1.21點，跌幅0.01％，報9647.00點，成交金額為13.67億元。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤下跌1.21點，跌幅0.01％，報9647.00點，成交金額為13.67億元。
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