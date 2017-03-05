大立光2月營收月減8％、年增70％

2017-03-05 11:34

〔記者陳梅英／台北報導〕股王大立光（3008）今早發佈2月合併營收為34.53億元，較1月衰退8%，與去年同期相比則成長了70%；公司表示，3月訂單不比2月差，法人預估，在3月工作天數恢復正常下，營收將會出現回溫。

累計大立光前2月合併營收為72.24億元，較去年同期成長38%。在營收結構上，大立光 2 月千萬畫素以上產品仍占 營收70-80%，800 萬畫素產品占 比10-20%，500 萬畫素產品約 10%。

大立光2016年稅後盈餘以227.33 億元，每股稅後盈餘 169.47 元，僅次於2015年的180.08元，是史上次高紀錄，公司董事會已決議於 6 月 14 日召開股東會，而對於去年的盈餘配發案，依歷年大立光的董事會決議股利案經驗，預計將於 4 月的董事會中決議。

過去兩年大立光因為台中新廠建置，現金股利分配大約落在35%水準，法人預估，若無意外，今年大約也在4成以下。

大立光新廠已經到收尾階段，預計新產能將於下半年開出，屆時剛好趕上今年手機鏡頭出貨旺季，加上雙鏡頭手機逐漸成為主流，也讓各界對於大立光下半年營運充滿期待。