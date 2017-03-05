鴻海啟動校園徵才 新鮮人40K起跳
2017-03-05 10:56
〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海科技集團為廣納新將才、培育新動能、發展新事業，急需擴大建設創新人才團隊，自今日起，以台大校園徵才博覽會為首場，展開全台新春校園系列徵才活動，新進工程背景大學畢業生起薪4萬元以上，工程背景碩士畢業生起薪4萬5千元以上，績優者可挑戰百萬以上年薪。
鴻海近年積極佈建「硬軟整合、實虛結合」生態鏈，從台灣出發橫跨亞洲、美洲及歐洲的科技新鴻海，正在為人類的工作、教育、娛樂、家庭社交、安全、健康、財產交易採購及循環環保交通安全等生活品類，源源不斷注入科技發展新動能。
鴻海徵才標準，首重「創意、創新、創業」的三創精神和主動積極的人格特質，今年徵才重點將鎖定機器人應用開發、人工智慧、自動化、電子商務、雲運算、移動終端、物聯網、大數據、智能生活、智慧網路、生物科技等發展領域，本年度系列徵才名額無上限，誠邀全球年輕將才，挾智慧、遠見和膽識，加入鴻海創新科技服務團隊。
鴻海表示，國際化歷練舞台、全方位育才空間、一站式「專才→通才→將才」職涯路徑，是鴻海承諾給予新世代年輕人才工作歷練的機會，鴻海遍佈全球30餘個國家的營運基地、逾百萬員工的企業規模，將為富有激情、勇於挑戰的年輕人才提供與世界接軌的廣闊天地。
鴻海秉持「一分耕耘，一分收穫」的原則，厚待負責任、肯拚搏的員工，薪酬方面，新進工程背景大學畢業生起薪4萬元以上，工程背景碩士畢業生起薪4萬5千元以上，每年視營運狀況發放績效獎金與股票分紅，績優者可挑戰百萬以上年薪，鼓勵年輕人才紮根奉獻。
為實踐「愛心、信心、決心」企業經營理念、建設「安康、穩定、發展」人才孕育環境，鴻海除每年給予員工全方位的健檢照護外，另提供最高總值16萬元的生育、育兒津貼。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 在韓失聯2台女 外交部證實電信詐騙被捕
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 「橫山書法公園」主體 明年中完工
- 哈利王子勾女友預習婚禮 女星入主皇室倒數
- 自由廣場》澎湖看不見的二二八
- NBA Live》林書豪上半場繳7分2籃板 籃網1分落後拓荒者
- 高尺巨蛋3面大螢幕 今年限定
- 摩蘇爾遭化武襲擊 12婦孺受傷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China to boost defense spending by 7％
- 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 拚自主國防 立委籲投資軍需工業
- 自由廣場》樂天 樂翻天
- 「純」志工掃街 店家熱情送餐飲
- 六房媽過爐 5年後補助爐主經費
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese naval vessels sail through the Taiwan Strait
- 被酸「小氣」糾眾助拳 屁孩叫同伴錄影直播
- 年金改革 陳建仁：一定會成功
- 松山頭帶雙槍齊發 「超級高中生」爭霸不孤單
- 行銷台南農特產 南市赴日參展
- 「虎頭埤八景」新唱 新化音樂家譜曲
- 籃網率先50敗 豪「7」慘
- 〈婚姻幸福學〉愛得筋疲力盡 卻又割捨不下
- 心靈勵志作家 佔有慾、控制慾較強
- 雪隧開通水質變好？ 環盟槓東部快鐵促進會
- 娜塔莉偷偷卸貨 2.22喜迎千金
- Uber躲查緝 App暗藏灰球程式
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 蘭潭水位探底 百年「巫家古井」見天日
- 超狂妮姬米娜這樣穿！整顆左乳端出來看秀
- VIXX隊長N人氣超旺 巧克力攻陷座位
- 台灣最東邊咖啡館…他倆放下槍後轉變人生
- 郭靜躺雪耍浪漫 頭痛嘴麻
- 受川普牽連 阿諾辭電視主持人
- 內門宋江陣《 妖怪手表》創意吸睛
- 強國抗日神劇太狂 包子吃半口竟變手榴彈！
- 《日本奧斯卡》宮澤理惠3度封后 妻夫木聰奪男配曬基情
- 經典賽直擊》黃勝雄親友過世緊急回台 郭總：不會換人
- NBA》如何讓明星賽變好看？格林：錢多給一點最有效
- 經典賽》4天後對台先發 南韓梁玹種4局0失分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：鴻海啟動校園徵才 新鮮人40K起跳
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分