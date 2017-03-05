鴻海啟動校園徵才 新鮮人40K起跳

2017-03-05 10:56

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海科技集團為廣納新將才、培育新動能、發展新事業，急需擴大建設創新人才團隊，自今日起，以台大校園徵才博覽會為首場，展開全台新春校園系列徵才活動，新進工程背景大學畢業生起薪4萬元以上，工程背景碩士畢業生起薪4萬5千元以上，績優者可挑戰百萬以上年薪。

鴻海近年積極佈建「硬軟整合、實虛結合」生態鏈，從台灣出發橫跨亞洲、美洲及歐洲的科技新鴻海，正在為人類的工作、教育、娛樂、家庭社交、安全、健康、財產交易採購及循環環保交通安全等生活品類，源源不斷注入科技發展新動能。

鴻海徵才標準，首重「創意、創新、創業」的三創精神和主動積極的人格特質，今年徵才重點將鎖定機器人應用開發、人工智慧、自動化、電子商務、雲運算、移動終端、物聯網、大數據、智能生活、智慧網路、生物科技等發展領域，本年度系列徵才名額無上限，誠邀全球年輕將才，挾智慧、遠見和膽識，加入鴻海創新科技服務團隊。

鴻海表示，國際化歷練舞台、全方位育才空間、一站式「專才→通才→將才」職涯路徑，是鴻海承諾給予新世代年輕人才工作歷練的機會，鴻海遍佈全球30餘個國家的營運基地、逾百萬員工的企業規模，將為富有激情、勇於挑戰的年輕人才提供與世界接軌的廣闊天地。

鴻海秉持「一分耕耘，一分收穫」的原則，厚待負責任、肯拚搏的員工，薪酬方面，新進工程背景大學畢業生起薪4萬元以上，工程背景碩士畢業生起薪4萬5千元以上，每年視營運狀況發放績效獎金與股票分紅，績優者可挑戰百萬以上年薪，鼓勵年輕人才紮根奉獻。

為實踐「愛心、信心、決心」企業經營理念、建設「安康、穩定、發展」人才孕育環境，鴻海除每年給予員工全方位的健檢照護外，另提供最高總值16萬元的生育、育兒津貼。