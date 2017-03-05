3/5重要財經新聞一覽

2017-03-05 09:36

自由時報財經︰占國有地欠補償金 中華郵政最大咖

占用國有地、積欠補償金最大咖的竟是國營事業中華郵政。根據國產署資料顯示，之前北市府與中華郵政宣稱，要將有八十六年歷史的北門郵局大樓後方四千坪土地公辦都更，興建郵政雙塔大樓，其中竟有一五四二．四五坪屬國產署所有，卻長期被中華郵政占用，且已長達六十個月、五年之久沒有支付使用補償金，累計積欠金額近一．四八億元，高居占用國有土地積欠使用補償金額的第一名。

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蘋果日報財經︰葉倫暗示加速升息腳步

美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）為3月升息開綠燈，上周五在芝加哥執行長俱樂部演講時，稱經濟復甦「基本上已達到」Fed雙重目標，坦言本月14~15日例會有望升息，並暗示將加速升息步伐，今年升息次數可能超過先前預期的3次，宣告了寬鬆資金時代終結。

工商時報財經︰14檔財報績優生 出運

美升息腳步可能提前至3月，刺激短打熱錢開始撤出新興市場，新台幣匯率連3日回貶，台股也失守月線。在大盤拉回修正之際，買盤也陸續換股操作，其中，去年獲利亮眼且今年展望佳，有基本面的財報績優股受市場青睞，包含華新、中壽、創意等14檔，皆獲長線資金進駐，不僅回檔之際低檔有撐，待多頭攻勢再起，更有機會扮演領頭先鋒。

中國時報財經︰支付寶兩岸通 台灣人不能嗶

兩岸跨境支付業務近年開放，然而卻只有單向。金管會表示，主要是支付寶去年起開始採實名認證制，開戶條件趨嚴，台灣人想開戶必須親赴大陸；且就算台灣人赴陸開戶，回到台灣後線下（Ｏ2Ｏ）也無法用支付寶付款，因為目前只有擁有大陸身份的人才能在台灣使用支付寶帳戶付款（像是夜市、接受支付寶付款的商家），非大陸本地人無法使用，主要是牽涉到結匯問題。

星島日報財經︰加息步伐或加快 美股冷淡金價挫

距離聯儲局3月中議息會議僅餘約10日，儲局主席耶倫不但強烈暗示屆時可能調升基準利率，更表示今年加息步伐可能會加快。市場預期本月加息的機率急升至九成，美股反應溫和，期金價則受壓。