房市低迷？台中這條街租金翻倍漲 還怕租不到
2017-03-05 07:41
〔即時新聞／綜合報導〕這幾年經濟持續低檔，生意難做，不少店家付不出高租金，只能收攤，店面空租率高，店房東也喊套牢，不過，台中市公益路號稱「餐飲一條街」，市場熱絡，不少名店往這裡擠開店面，據報導，租金行情每坪3000~6000元，且租期到還翻倍漲，在房市中形成獨特風景。
《工商時報》台中市公益路商圈近期傳出，連鎖寵物店、連鎖咖啡館一口氣簽下10年租約、租金高達上億元，引發市場熱議。
據報導，高雄發跡的「卡啡那CAFFAINA」精品咖啡連鎖店，到台中拓店，第2家分店去年底落腳公益路、大墩路口，220坪空間、月租金逾80萬，換算每坪租金近4,000元，且一次簽下10年租期支付近億元租金。
另外，即將開幕的「寵物公園」連鎖店，承租原「一心豆干」店面，約210坪空間月租金75～80萬元間，每坪租金逼近4,000元。
據報導，公益路上大小餐廳逾百家，租金再貴，業者樣搶租，包括「赤鬼」牛排館、知名藝人藍心湄、陶晶瑩合開的川菜連鎖餐廳「KiKi」，近期的續約租金都跳漲一倍，但業者咬牙續租。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 在韓失聯2台女 外交部證實電信詐騙被捕
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 知高橋7日起施工 車輛改道
- 高捷無法加值悠遊卡 民怨不便
- 《焦點評論》市民決定
- 赴韓失聯台女傳找到人 韓媒：疑捲入詐騙案遭逮
- 富邦沙漠風暴 邪門一戰還傷了洋投
- 03/05 各報重點新聞一覽
- 鄭文燦：條件相當 市府主管職先用女性
- 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 娜塔莉偷偷卸貨 2.22喜迎千金
- 川普反守為攻 控大選時遭歐巴馬監聽
- 玉女歌手息影居美 遭愛女當猴子
- 抒情王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 在韓失聯台灣少女江芸儀等因詐欺案被捕
- 同志劇情恐觸犯俄國法規 議員提議禁播《美女與野獸》
- 長照柑仔店揭牌 林全陪長輩視訊
- 【小小說 】情書
- Shiny爆遭狂粉尾隨 老爸每小時查勤
- 林文義／華麗廢墟
- 台糖爭取緩遷六塊厝豬場 屏縣府拒絕
- 反制網路謠言 年改會官網設澄清專區
- 謝佳見只遮一點 預告寫真零尺度
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 About 157 schools signed letters with China: MOE
- 自由廣場》澎湖看不見的二二八
- 海上倒漆？ 海研二號：做中和處理
- 第一部《金鋼狼》電影太糟 休傑克曼當時差點就辭演
- 廢棄商場淪治安死角 管委會上鎖補救
- VIXX隊長N人氣超旺 巧克力攻陷座位
- 《都更戶遭強拆》柯強調合法 屋主：不知誰能救我們
- 不爽天海欺負閨密 文乃被爆拒同台
- 索馬利亞乾旱 48小時內110人餓病死
- 《健康聚寶盆》老來睏擾 恐阻塞性睡眠呼吸中止症找上門
- 女模姦殺案凶手 國小時說話結結巴巴…
- 自由廣場》警察的上級在北京？
- 「禽」況連連 宜蘭櫻桃鴨快被「滅門」
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 直言集》最後一哩路的眉角
- 瓦斯管違規淺埋 離地不到10公分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：房市低迷？台中這條街租金翻倍漲 還怕租不到
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分