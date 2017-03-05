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房市低迷？台中這條街租金翻倍漲 還怕租不到

2017-03-05  07:41

〔即時新聞／綜合報導〕這幾年經濟持續低檔，生意難做，不少店家付不出高租金，只能收攤，店面空租率高，店房東也喊套牢，不過，台中市公益路號稱「餐飲一條街」，市場熱絡，不少名店往這裡擠開店面，據報導，租金行情每坪3000~6000元，且租期到還翻倍漲，在房市中形成獨特風景。

《工商時報》台中市公益路商圈近期傳出，連鎖寵物店、連鎖咖啡館一口氣簽下10年租約、租金高達上億元，引發市場熱議。

據報導，高雄發跡的「卡啡那CAFFAINA」精品咖啡連鎖店，到台中拓店，第2家分店去年底落腳公益路、大墩路口，220坪空間、月租金逾80萬，換算每坪租金近4,000元，且一次簽下10年租期支付近億元租金。

另外，即將開幕的「寵物公園」連鎖店，承租原「一心豆干」店面，約210坪空間月租金75～80萬元間，每坪租金逼近4,000元。

據報導，公益路上大小餐廳逾百家，租金再貴，業者樣搶租，包括「赤鬼」牛排館、知名藝人藍心湄、陶晶瑩合開的川菜連鎖餐廳「KiKi」，近期的續約租金都跳漲一倍，但業者咬牙續租。

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  • 台中市公益路店面租金跳漲。（圖擷取自google地圖）

    台中市公益路店面租金跳漲。（圖擷取自google地圖）

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