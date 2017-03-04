彭博：世界最不痛苦國家 台灣排第6
2017-03-04 22:16
彭博預測，台灣今年「最不痛苦」國家排名第6，較去年大幅進步10名。（法新社）
〔記者楊芙宜／台北報導〕彭博新聞調查全球65個經濟體，以「通膨率」加上「失業率」計算編制的2017年痛苦指數（Misery Index）展望顯示，委內瑞拉預期連續第3年排「最痛苦」國家第1名，近492％通膨率讓人民苦不堪言；「最不痛苦」排第1的預期還是泰國，台灣排第6、較去年大幅進步10名。
彭博指出，泰國成為「最不痛苦」國家主因在於特殊的就業計算方式，失業率僅約1%，今年痛苦指數僅「2.6」。其他第2至第5「最不痛苦」國家分別為新加坡、瑞士、日本及冰島。
台灣排第6「最不痛苦」國家，預測今年痛苦指數為5.2，優於排第9的南韓（5.6）、第14的中國（6.4）、第17的美國（7）。
彭博比較去年實際「痛苦指數」排行，今年朝向「最不痛苦」改善最大的包括香港、台灣、荷蘭、中國、俄羅斯在內，名次預期進步在9至12名之間。
相對地，今年快速躍升「最痛苦」排行的包括波蘭和墨西哥，波蘭去年痛苦指數實際排第45、今年預期升至第28，失業率讓人民痛苦程度提高；墨西哥則因為政府燃料補貼結束、披索匯價近來重貶，今年通膨率預期將從去年平均2.8%急升至5%。
去年從英國到美國充滿政治震撼，今年全球經濟是否受衝擊，備受矚目。英國因為去年脫歐公投，今年痛苦指數排行上升2名，從第46預期升至第44。
最痛苦國家除了陷於政治和經濟危機的委內瑞拉居首之外，排第2至第5分別為南非、阿根廷、希臘、土耳其。
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