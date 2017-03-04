大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出3注
2017-03-04 22:18
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月4日）開獎的第106000018期大福彩頭獎、大福獎都摃龜；第106000054今彩539，頭獎共3注獲獎，每注可得獎金800萬，分別由宜蘭縣羅東鎮興東路23－2號的「金雞母商行」、屏東縣屏東市廣東路986之1號的「大順企業社」、新北市新莊區後港二路25號的「嘉慧彩券行」開出。
第106000018期大福彩中獎號碼為：「09、10、14、22、23、25、33，特別號05」頭獎摃龜；貳獎共3注獲得，每注可得25萬元；參獎共104注獲得，每注可得4000元；肆獎共2068注獲得，每注可得400元；普獎共1萬5742注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共13注獲得，每注可得10萬元。
第106000054期今彩539中獎號碼為「10、11、24、28、29」頭獎共3注獲得，每注可得800萬元；貳獎共203注獲得，每注可得2萬元；參獎共7866注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬3435注獲得，每注可獲得50元。
第106000054期39樂合彩中獎號碼為「10、11、24、28、29」，四合共5注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共248注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7859注中獎，每注可得1125元。
第106000054期3星彩中獎號碼為「093」，正彩共19注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000054期4星彩中獎號碼為「5626」，正彩共10注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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