大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-03-04 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月4日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：09、10、14、22、23、25、33，特別號05。

今彩539：10、11、24、28、29。

39樂合彩：10、11、24、28、29。

3星彩：093。

4星彩：5626。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」