大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-03-04 20:56
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月4日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：09、10、14、22、23、25、33，特別號05。
今彩539：10、11、24、28、29。
39樂合彩：10、11、24、28、29。
3星彩：093。
4星彩：5626。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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