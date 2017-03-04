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下週汽柴油價格 台塑化：不調整

台塑化宣布下週汽柴油價格不動。（記者張慧雯攝）

2017-03-04  17:30

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑石化宣布，自106年3月6日（週一）凌晨1時起，汽、柴油批售價格不變，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑化表示，受到石油輸出國組織（OPEC）產油國減產達成率高於預期，加上美國公佈的原油庫存增幅少於預期等因素影響，促使國際油價震盪上漲，考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，汽柴油此次不調整；92無鉛汽油維持每公升24.8元、95汽油每公升26.3元、98汽油每公升28.6元、高級柴油每公升則為22.3元。

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