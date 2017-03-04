3/4重要財經新聞一覽
2017-03-04 09:23
自由時報財經︰虛擬超車實體 比特幣比黃金還貴
看不見的虛擬貨幣，卻比實體的黃金還要貴！受到美國證交會（ＳＥＣ）可能批准首個比特幣ＥＴＦ等利多因素推升，週四比特幣（Bitcoin）價格首度超越黃金，且週五比特幣價格還持續上漲中。但專家警告，虛擬貨幣尚未建立自己的地位，且價格波動大，尚無法取代黃金或白銀做為長期可靠的保值工具。
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蘋果日報財經︰缺很大 科技業徵才上萬人
一年一度的校園徵才明天開跑！各家廠商也積極搶才，由於面板與半導體產業看好，半導體龍頭台積電（2330）與面板廠群創（3481）、友達（2409）今年開出的工程師職缺等上萬人；另外，軟體程式設計、雲端系統開發與大數據分析系統開發等多元領域也有相當多職缺，顯示相關市場需才孔急。
工商時報財經︰15檔2低1多股 人見人愛
台股近日漲多拉回，呈現權值股休息、小型股驚奇的輪動戲碼，讓平時基本面佳、但飽受冷落的股票躥出頭，顯見外資對於大型股不再那麼青睞。據統計，春源、福貞-KY及南仁湖等15檔「2低1多」，股價被低估、外資默默上車股，成為盤勢震盪中的中流砥柱。
中國時報財經︰布局航太 華航再下一城
繼空中巴士（Airbus）後，中華航空航太布局再下一城，昨（3）日與美國NORDAM航太集團簽署MOU（合作備忘錄），將採合資方式在台設立發動機反推力裝置及複合材料維修廠，這將是NORDAM在亞洲唯一維修基地，也為華航站穩航太產業提供有力後盾。
星島日報財經︰積金首兩月升逾4% 打工仔平均賺萬元
港股今年首兩個月累升近8%，強積金回報亦同樣水漲船高，單計2月份整體強積金升逾1%，首兩個月更升逾4%，年初至今每個強積金成員戶口累計賺逾1萬元。今年首兩個月中國股票基金，跑贏其他強積金基金，累升逾9%。而歐洲基金則受英國脫歐及歐洲國內選舉所拖累，上月歐洲股票基金包尾，單月跌0.06%。
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