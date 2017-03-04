航海王首發！黃志芳率貿協赴印尼啟動新南向
2017-03-04 06:35
〔記者羅倩宜／台北報導〕外貿協會董事長黃志芳昨週五（3日）在印尼首都雅加達主持「新南向市場啟動記者會」，發表以「台灣精品」為主題的印尼傳統服飾，找來當地模特兒走秀，相當吸睛。會中並宣布5月份將在印尼舉辦「台灣形象展」，將台灣産品、農業、觀光、健康服務等推向當地市場。
黃志芳甫接掌貿協即推動「航海王」計畫，前進東協市場；昨是他上任剛滿一個月的首航，選在東協人口最多的印尼，宣佈「新南向」起跑。為拉近與當地民眾距離，特別找來印尼知名服裝設計師Ivan Gunawan，設計出結合「台灣精品」標誌及印尼傳統圖騰的當地服飾，在記者會現場發表，象徵兩國緊密的合作關係。
黃志芳表示，印尼是東協經濟的火車頭，人口年輕又有活力；為加強兩國互動，台灣自去年起規劃一系列交流計畫，涵蓋產業、貿易、投資、觀光、文化及人才，以建立雙邊實質關係。其中第一砲就是「台灣形象展」，將於今年五月於雅加達舉辦，讓印尼消費者更認識台灣産品及服務。
除昨日記者會之外，今、明兩天貿協也將在雅加達購物中心Central Park舉辦「台灣精品」推廣活動，展出56個台灣品牌逾130件産品。其中包括甫獲得2017台灣精品金質獎的宏碁筆電Predator 21 X，是全球首款曲面筆電並搭配眼球追蹤技術。另外還有今年台灣精品銀質獎的維順電動代步車S21，重量僅19公斤，可自動收折，是全球體積最小的醫療器材代步車。
除印尼之外，貿協今年也將在越南、馬來西亞、菲律賓等四國舉辦「台灣形象展」，結合教育部、衛福部、農委會等，推廣台灣教育、醫療服務、農業、各項産品及服務貿易。
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