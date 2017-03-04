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傳寶獅雪鐵龍監事會通過併購GM歐洲分支

2017-03-04  05:44

〔中央社〕知情來源指出，法國汽車製造商－寶獅雪鐵龍集團（PSA）監事會已同意收購通用汽車（GM）歐洲分支，旗下品牌汽車包括歐寶（Opel）和沃豪（Vauxhall），相關事項料6日正式宣布。

法新社報導，要求匿名的知情人士今天表示，此舉將創造出僅次於福斯汽車集團（Volkswagen）的歐洲最大汽車製造商。

這名知情人士補充說，併購談判上月傳出，已「迅速達成結論」。

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