葉倫暗示「進一步升息可能是適當的」
2017-03-04 06:11
美國聯準會（Fed）主席葉倫發表談話，暗示在本月中旬有可能會升息。（歐新社）
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席葉倫週五發表談話，為3月升息增添希望，她表示若就業和通膨滿足期望，在即將到來的政策會議上決定升息「可能是適當」的舉措。
葉倫本週五在芝加哥發表談話，於事前發給媒體的演講稿當中，她提到，「在本月份稍晚的會議中，委員會將評估就業及通膨演變情況，是否會繼續按照我們的預期，若符合預期，進一步升息可能是適當的」。
聯邦公開市場委員會（FOMC）在本月份14日至15日舉行為期兩天的政策會議，3月10日公佈的新增就業數據，將是決策前最後一份重要的參考數據；根據聯邦資金利率期貨合約價格，投資人押注聯準會在3月升息1碼（0.25個百分點）的機率，短短一週內已從37％升至超過80％。
在葉倫談話後美股行情維持平淡，三大指數微幅走低，終場微幅收紅。
道瓊工業指數上漲2.74點，來到21005.71點，漲幅0.01％。
那斯達克指數上漲9.53點，來到5870.754點，漲幅0.16％。
標準普爾500指數上漲1.20點，來到2383.12點，漲幅0.05％。
費城半導體指數下跌0.36點，來到973.97點，跌幅0.04％。
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