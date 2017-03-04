| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
 首頁 > 財經

美聯準會主席：3月升息可能是合適之舉

2017-03-04  02:36

〔中央社〕美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）今天指出，如果美國就業情形和通貨膨脹仍符合預期，本月稍後再度調高利率可能是「合適之舉」。

此外，葉倫也為聯準會的表現辯護。她說，鑒於復甦力道溫和及通膨緩慢，聯準會調高基準借貸利率的動作並無過慢。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：美聯準會主席：3月升息可能是合適之舉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.