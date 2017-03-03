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大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎2注獲得！

2017-03-03  22:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月3日）開獎的第106000022期大樂透，頭獎摃龜；第106000053期今彩539，頭獎2注獲得，每注可得800萬元，分別由台南市安南區安和路4段490號1樓的宗裕彩券行及新北市中和區和平街105號1樓的迅盈投注站開出。

第106000022期大樂透中獎號碼為：「02、16、20、37、43、48；特別號：10」。頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得970萬9184元；參獎共36注獲得，每注可得5萬8753元；肆獎共83注獲得，每注可得1萬6988元；伍獎共1789注獲得，每注可得2167元；陸獎共2455注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬7406注獲得，每注可得400元；普獎共3萬1914注獲得，每注可得400元。

第106000022期49樂合彩中獎號碼為「02、16、20、37、43、48」，四合7注中獎，每注可得獎金20萬；三合共114注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2632注中獎，每注可得1250元。

第106000053期今彩539中獎號碼為「07、09、19、21、22」，頭獎共2注獲得，每注可得獎金800萬元；貳獎共229注獲得，每注可得2萬元；參獎共8596注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬4426注獲得，每注可獲得50元。

第106000053期39樂合彩中獎號碼為「07、09、19、21、22」，四合2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共280注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9511注中獎，每注可得1125元。

第106000053期3星彩中獎號碼為「234」，正彩共57注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000053期4星彩中獎號碼為「1712」，正彩共10注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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