勞動基金海外委任 將新增逾1800億元

2017-03-03 22:04

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部勞動基金運用局今年將推出兩項新的國外委託投資，包含24億美元「ESG」（環境、社會及公司治理）混合策略型指數，還有36億美元絕對報酬債券型委任，兩者超過1800億元，將分批委任8家業者；元月才上任的局長蔡豐清說，這是和國際潮流接軌，是全新的里程碑。

蔡豐清說，這兩項委任在他到任前就已規劃，過去勞動基金委任布局有幾類，「全球型」、「區域型」從字面上就知道側重地理區位，例如新興市場、亞太地區，這兩年來，也嘗試依照「特定因子」委任，例如高股利股票型、低波動股票型；此外，還有找「特定產業」，如不動產股票型、基礎建設股票型；今年兩個新方向也是因應全球投資環境變化新策略，降低集中在特定國家別或特定產業部門別的風險。

他指出，著重「社會責任投資」是現在歐美國際潮流，「ＥＳＧ」是指環境、社會及公司治理，認為公司應該注重環境保護、做好勞資關係，也要平等對待大小股東，受託機構要從符合資格的公司中，再挑出低波動、高品質（股東權益報酬率高）、具投資價值（有上漲潛力）的股票。

另一種是採用「絕對報酬」的債券型委任；蔡豐清說，「絕對報酬」翻譯成白話，就是不追蹤指數（例如大盤指數）、追求正報酬，指數會上上下下，但這種委任希望年年都一樣有固定的正報酬，目標是依美國3年期國庫券利率加上2.5%，下檔時要守得住風險，市場好的時候也能參與上漲的利益。

蔡豐清強調，台股已經站上9700點，美股也到2萬1000點，都在相對高點，像美國已經確定會升息，升息將不利債券投資，且美國債券市場已經走了很多年多頭行情，一旦升息，債券價格會走跌，但是歐洲、日本、中國還是採取寬鬆的貨幣政策，利率仍低、債券仍貴，國際貨幣政策分歧，勞動基金要追求穩定報酬，因此只問絕對報酬。＃