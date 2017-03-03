大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-03-03 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月3日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：02、16、20、37、43、48，特別號：10。

49樂合彩：02、16、20、37、43、48。

今彩539：07、09、19、21、22。

39樂合彩：07、09、19、21、22。

3星彩：234。

4星彩：1712。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。