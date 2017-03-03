大樂透、今彩539 開獎囉！
2017-03-03 20:54
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月3日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：02、16、20、37、43、48，特別號：10。
49樂合彩：02、16、20、37、43、48。
今彩539：07、09、19、21、22。
39樂合彩：07、09、19、21、22。
3星彩：234。
4星彩：1712。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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