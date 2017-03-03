走秀選角傳虐待 上百名女模被關樓梯間3小時
2017-03-03 23:03
巴黎品牌Balenciaga被爆料涉嫌在選角時虐待至少150模特兒，引發關注，Balenciaga則立刻開除兩名選角導演以求平息眾怒。（資料照，法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕時尚界的選角導演掌握著模特兒能否有登台機會，巴黎品牌Balenciaga被爆料涉嫌在選角時虐待上百名模特兒，引發關注，Balenciaga則立刻開除兩名選角導演以求平息眾怒。
綜合媒體報導，巴黎時尚品牌Balenciaga上個月26日進行試鏡選角，遭美國選角導演史卡利（James Scully）爆料，Balenciaga雇用的選角導演與經紀公司是虐待模特兒的慣犯，在26日試鏡時將至少150名模特兒關在悶熱陰暗的樓梯間長達3個小時，引發時尚界關注。據《法新社》報導，2名模特兒指出現場有300人被迫在樓梯間等待試鏡，唯一的一間廁所還被上鎖，提出要離開的模特兒則會被取消試鏡機會。
有模特兒指出，類似的霸凌情況在業界層出不窮，史卡利所提出的這次狀況算是「輕微」的，而且因為時尚圈相對封閉，勇於發聲的人可能還要會面臨被冷凍的威脅。對此Balenciaga表示，在試鏡選角確實出現了一些問題，目前已經開除兩名選角導演，並與該經紀公司解約，試圖平息眾怒。
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