再減資 國巨今日董事會決議減資30％

2017-03-03 18:08

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨（2327）今日召開重大訊息，國巨發言人黃源福表示，要減資30%，減資後實施資本額為35.23億元，預計今年將發放每股3元現金股利，再加上減資每股3元，預計每股將發放6元現金。

國巨去年全年合併營收296.16億元、稅後淨利為39.54億元、每股稅後盈餘（EPS）6.83元。

近來國巨資本額頻頻瘦身，2013年減資30%、2014年減資70%、2016年再減20%，今日董事會又宣布減資30%；國巨表示，近年來積極調整股本結構、健全各項財務指標，提供股東報酬率，去年底帳上現金還有170億元，另處分子公司也有45億元資金挹注，由於現金充沛，決定減資。