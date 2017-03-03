股價連拉5根漲停板 新鉅科去年每股虧損5.35元

2017-03-03 18:12

〔記者陳梅英／台北報導〕因發佈與港資丘鈦（1478HK）簽訂合作案意向書，新鉅科（3630）股價連拉5根漲停板，不過，新鉅科今日董事會通過去年財報，每股稅後虧損5.35元，連續3年虧損。

根據公司發佈的財報，新鉅科去年合併營收11.07億元，毛損率18.6%，稅前虧損5.41億元，稅後虧損5.41億元，每股稅後虧損仍達5.35元。

從資料上來看，新鉅科在過去五年期間，僅有2013年賺錢，2014年與2015年每股稅後虧損分別有4.06元以及7.04元，累計三年虧掉近兩個資本額。

新鉅科股價從日前發佈與丘鈦簽訂合作意向書之後開始狂飈，迄今已經連拉5根漲停板，市場喊多的法人認為，新鉅科以往聚焦非手機產品，此次藉由發行私募與丘鈦結盟，日後產品可望正式跨入中國手機市場，對新鉅科後市營運可正面看待，不過以新鉅科發佈的私募價格21.88元計算，今日收盤價37.05元，溢價幅度近7成，投資人追價宜審慎。

此外，新鉅科日前也在證交所股市觀測站上發佈訊息指出，雙方的意向書仍需待丘鈦完成對該公司投資評估後，才能決定是否投資認購本次私募案。

而意向書的有效期間從生效日起算一年，丘鈦可不附任何理由以30日前書面通知隨時終止意向書，且新鉅科不得向丘鈦為任何請求，倘若丘鈦因故決定不參與本次私募股份發行，新鉅科也不得就相關事宜向丘鈦主張任何索償。