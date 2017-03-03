新南向市場啟動 貿協攜台科技精品赴印尼

2017-03-03 17:49

〔記者黃佩君／台北報導〕政府推動新南向政策，瞄準東南亞經濟成長快速、中產階級消費力龐大，外貿協會今在印尼雅加達宣布啟動新南向市場推廣，也替全年55場活動打頭陣。貿協董事長黃志芳表示，將透過對台灣產業形象廣宣計畫，在東南亞樹立台灣品牌良好形象，以具體產品體驗活動提升消費者好感，後續再推廣智慧解決方案及系統整合等產業合作。

貿協表示，「台灣產業形象廣宣計畫」由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行，今於印尼舉辦的「新南向市場啟動記者會」是今年於新南向國家一系列推廣活動的起點，未來將與台企業攜手將臺灣精品推往新南向市場。

黃志芳表示，印尼是東協經濟火車頭，也是相當年輕有活力的國家，看準此點台灣自去年起積極提出涵蓋產業、貿易、投資、觀光、文化及人才等領域雙向交流的合作計畫，與印尼建立實質夥伴關係。

黃志芳也說，台灣產業形象廣宣計畫樹立台產品在東南亞市場的良好形象，也是新南向一項工作重點，未來將透過具體的產品體驗活動，建立當地消費者對台灣精品的好感度，後續更提升到智慧解決方案及系統整合等產業等級合作。

貿易局長楊珍妮則表示，台具有科技產業及創新實力，可與東南亞國家的產業發展階段及天然資源互補，在資通訊、生技醫療、造船、農漁業等產業領域有相當大合作空間。

台駐印尼代表處大使陳忠則現場介紹獲2017年台灣精品金質獎的宏碁Predator 21 X產品，展示該全球首款曲面筆電及眼球追蹤技術。台灣維順也於現場展示獲銀質獎的小型電動代步車S21，其擁有自動收折及僅19公斤重量，是全世界體積最小的醫療器材代步車。

貿協秘書長葉明水表示，貿協今年五月將繼續於印尼辦理台灣形象展及台灣週等活動，呈現台灣精品區、綠色臺灣循環未來形象區、台灣農業形象區、健康產業形象區、攬才媒合專區、台灣設計力以及台灣觀光等形象區，傳達台高科技可應用在新南向國家各式產業和生活，積極開拓合作機會。

貿協表示，今年將於新南向國家辦理55場台灣精品推廣活動，包括印尼雅加達及泗水的購物中心推廣活動、印尼專業展覽設置台灣精品館、印尼台灣形象展、台灣精品愛心公益路跑、台灣精品長期展等。