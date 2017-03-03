新南向市場啟動 貿協攜台科技精品赴印尼
〔記者黃佩君／台北報導〕政府推動新南向政策，瞄準東南亞經濟成長快速、中產階級消費力龐大，外貿協會今在印尼雅加達宣布啟動新南向市場推廣，也替全年55場活動打頭陣。貿協董事長黃志芳表示，將透過對台灣產業形象廣宣計畫，在東南亞樹立台灣品牌良好形象，以具體產品體驗活動提升消費者好感，後續再推廣智慧解決方案及系統整合等產業合作。
貿協表示，「台灣產業形象廣宣計畫」由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行，今於印尼舉辦的「新南向市場啟動記者會」是今年於新南向國家一系列推廣活動的起點，未來將與台企業攜手將臺灣精品推往新南向市場。
黃志芳表示，印尼是東協經濟火車頭，也是相當年輕有活力的國家，看準此點台灣自去年起積極提出涵蓋產業、貿易、投資、觀光、文化及人才等領域雙向交流的合作計畫，與印尼建立實質夥伴關係。
黃志芳也說，台灣產業形象廣宣計畫樹立台產品在東南亞市場的良好形象，也是新南向一項工作重點，未來將透過具體的產品體驗活動，建立當地消費者對台灣精品的好感度，後續更提升到智慧解決方案及系統整合等產業等級合作。
貿易局長楊珍妮則表示，台具有科技產業及創新實力，可與東南亞國家的產業發展階段及天然資源互補，在資通訊、生技醫療、造船、農漁業等產業領域有相當大合作空間。
台駐印尼代表處大使陳忠則現場介紹獲2017年台灣精品金質獎的宏碁Predator 21 X產品，展示該全球首款曲面筆電及眼球追蹤技術。台灣維順也於現場展示獲銀質獎的小型電動代步車S21，其擁有自動收折及僅19公斤重量，是全世界體積最小的醫療器材代步車。
貿協秘書長葉明水表示，貿協今年五月將繼續於印尼辦理台灣形象展及台灣週等活動，呈現台灣精品區、綠色臺灣循環未來形象區、台灣農業形象區、健康產業形象區、攬才媒合專區、台灣設計力以及台灣觀光等形象區，傳達台高科技可應用在新南向國家各式產業和生活，積極開拓合作機會。
貿協表示，今年將於新南向國家辦理55場台灣精品推廣活動，包括印尼雅加達及泗水的購物中心推廣活動、印尼專業展覽設置台灣精品館、印尼台灣形象展、台灣精品愛心公益路跑、台灣精品長期展等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- （影音）去了台灣和中國… 休傑克曼返美只提台灣
- 台南獨創「吐司金紙」 歡迎抄襲…
- 議會將開議 台北市府局處提早拜碼頭訪議員
- 外拍女模遭殺害 內衣褲沒穿遭丟棄附近
- （雲林）「森小」沒了森林 拯民國小前變平地
- 桃園農會會員代表當選人 涉嫌1票5千元賄選
- 自由車》亞錦賽U23女子組傳捷報 李佳芸摘台灣第一金
- 謝霆鋒 王菲 舊情復燃卻敵不過......
- 創意還是噁心？ 學生自製老鼠屍體筆袋上網賣
- 國1遊覽車、大貨車4車相撞 1人無呼吸心跳
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 與機捷競爭 國光客運新站24小時拚了
- 網拍女模遭棄屍廢棄商場 嫌犯曾在同地點伸狼爪
- 日本LPGA》大金蘭花盃第2回合 盧曉晴一桿之差提前淘汰
- 《時尚舵手 再易手》2
- 退將赴中損及國家尊嚴將重懲 洪秀柱：別無限上綱
- 這不是「一中承諾書」？ 靜宜大學：是聲明文件
- 文化部尊重民間開發創意 蔣中正公仔僅中正紀念堂下架
- NBA》柯瑞超越老大 三分進球史上第11
- 糗大了！闖空門失足墜樓卡棚架 竊賊雙手投降就逮
- 故事》二二八是爭取來的「和平紀念日」－陳永興臺史博講座側記
- 中職》台灣の大王威震東洋 日媒1200字談王柏融
- 霍建華夯 沛納海157年啟用首位代言人
- 永采烘焙坊退費首日 老闆仍未現身
- 鋁箔紙薄般的「鋁電池」台師大研究登「自然通訊」期刊
- 健志拚嗓嘻哈天菜 彰化古廟成觀光勝地
- 車上搜出一堆刀 駕駛：車子是借來的
- 清泉崗毒品包全無指紋 案情陷入膠著
- 台灣國際蘭展開幕 小英：蘭花產業是台灣驕傲
- 消防系學生拍微電影 圓了導演夢
- BBC：國民黨保衛退休金 無心護蔣
- 中封殺赴韓旅遊 南韓免稅店估計1年損失上千億
- 搭大客車將強制繫安全帶？交通部：4月討論修法
- 陸13架軍機飛越宮古外海 日機緊急升空
- 廢棄住辦商場 竟然「拍」出人命
- 女模殺手前科累累 曾犯下多次性侵
- 台中捷運綠線電聯車 6月起陸續交車
- 南投運用科技防制自殺 「LINE」通報機制啟用
- 抗衡俄羅斯 瑞典恢復徵兵
- 【天使圓舞曲】阿正的寒假
標題：新南向市場啟動 貿協攜台科技精品赴印尼
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email