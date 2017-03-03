華航與美NORDAM航太在台成立合資公司 強化維修服務
2017-03-03 17:45
〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）與美國NORDAM航太集團簽署合作備忘錄，雙方將在台成立合資公司，成為亞洲地區唯一提供發動機反推力裝置及複合材料維修服務。
至於合資公司資本額、華航持股多少，目前尚未對外公布。
華航表示，透過雙方合作，滿足華航自有機隊發動機反推力器維修需求，提升華航修護工廠在複合材料的維修能力，進而促進國家航太產業發展。
據了解，華航與NORDAM的合資公司將以NORDAM品牌為名。NORDAM是以美國奧克拉荷馬州首府Tulsa郡為基地，在美國、英國、墨西哥等三個國家擁有九座維修廠。其中，英國廠是與GE共同合資成立。NORDAM也是全球以家族企業經營的最大航太公司之一。
華航的修護工廠與NORDAM為長期維修夥伴關係，過去10年NORDAM已為華航CF6-80C2（B744） & CF6-80E1（A333）發動機的反推力裝置（Thrust Reverser ）及複合材料工廠建立維修能力，已奠定良好的合作基礎。
修護工廠與NORDAM經過多次協商，雙方達成共識以成立合資公司（JV）的合作方式進行合作。藉由以NORDAM的品牌行銷，繼續在亞洲地區提供複合材料維修（包含但不限於反推力器、發動機鼻頭罩、尾端消音器、機身雷達罩、飛操面及機身結構）的服務，除可以讓華航自有機隊反推力裝置及複合材料裝置有較低廉便利的維修外，亦可升級華航在複合材料的維修能力。
華航指出，透過與國際大廠NORDAM合作，引進其資金投資台灣，增進台灣航空維修產業實力。
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