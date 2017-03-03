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新台幣重貶2.25角收31.02元 創逾半個月新低

2017-03-03  16:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天開低走低，在外資持續匯出影響下，終場重貶2.25角，以31.02元兌1美元作收，匯價連3貶並創逾半個月新低，台北外匯經紀公司成交量為12.27億美元。

本週短短3個交易日，新台幣共大貶3.7角，貶幅達1.19％；展望下週，外匯交易員認為，若熱錢持續撤離，匯價可望續往貶值方向前進。

新台幣今以30.830元開出，最高30.830元、最低31.025元，終場收31.020元。

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  • 新台幣示意圖。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣示意圖。（資料照，記者李靚慧攝）

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