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台紙經營權之爭 大股東戴誠志：與4萬股東想法一致

2017-03-03  15:37

〔記者李靚慧／台北報導〕針對台紙經營權之爭，台紙大股東、京城銀行董事長戴誠志，今日主持京城銀法說會後表示，他對台紙的看法，「與4萬股東看法一致，希望穩定、公司治理好一點、股價漲一點、多發一點股利。」

京城銀今日舉行法人說明會，依照慣例，由董事長戴誠志親自主持。由於台紙經營權之爭延燒近月，今日台紙董事長簡鴻文，更公開指責目前擔任台紙董事及發言人的前京城銀員工，媒體因此關注大股東戴誠志對台紙經營權之爭的看法。

對於媒體的連番詢問，戴誠志左閃右躲，僅低調的表示，台紙的事情「應該要問台紙董事長、他比較清楚」，對於「產金分離」的看法，他認為，這「需要靠政府及台紙董事長的智慧」，不斷強調「我什麼事情都管不了」。

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  • 台紙經營權之爭，大股東戴誠志（右3）表示與4萬名股東想法一致。（記者李靚慧攝）

    台紙經營權之爭，大股東戴誠志（右3）表示與4萬名股東想法一致。（記者李靚慧攝）

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