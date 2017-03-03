景氣好轉、擴廠需求 面板雙虎搶人大戰開跑
2017-03-03 15:16
〔記者陳梅英／台北報導〕面板景氣持續熱絡，群創今年有8.6代線新產能開出，友達也啟動后里8.5代線第二階段擴產，今年對人才需求均相當殷切，群創目標今年將徵才2800人，其中800人為研發工程師，人數較去年倍增，友達也將於接下來校園徵才開出1200名工程師職缺，面板雙虎搶人大戰開跑。
群創指出，因應8.6代量產需求，以及國內外新廠新產能擴充，今年將大舉招募「金質」人才，鎖定年後轉職者及校園潛力新秀，祭出高於同業薪資及多元福利制度，廣邀國際視野面板人才。
群創人資管理處處長張仁勇說，群創將提供新鮮人優於同業的薪資，大學畢38,000元，碩士畢 48,000元，博士畢61,000元，績效獎金另外視部門及個人表現而定，年薪水準在就業市場上，相當具有競爭力。
因應集團全球化營運佈局，以及產業整合需求，友達人力資源總部副總經理古秀華表示，今年人才需求強勁且職缺多元，招募對象除傳統理工科系優秀人才外，更廣邀具備軟體程式設計、資訊應用、商業管理等多元背景菁英加入。
友達與群創都將於3月5日起至4月26日間，於台大等13所院校展開校園徵才活動，其中，友達目標徵求1,200名工程師，職缺包含光電研發、電子電機開發、製程設備、資訊工程、系統管理、軟體程式設計、雲端系統開發、大數據分析系統開發等多元領域，並歡迎具備跨領域整合能力、國際視野及勇於自我挑戰的複合式優秀人才加入。
群創不僅鎖定校園潛力新秀，也希望能吸引年後轉職者加入，在校園徵才部分，每一場校園徵才均派出高階主管和學生面對面溝通，希望透過職能與性向調查與面談，輔導學生發揮專長，希望網羅主修電機（子）、光電、物理、材料、化學、化工、機械等理工相關系所人才。
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