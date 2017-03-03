新廠量產 群創今年徵才2800人 年增1倍
2017-03-03 14:56
〔記者陳梅英／台北報導〕因應8.6代量產需求，以及國內外新廠新產能擴充，群創今年將大舉招募「金質」人才，鎖定年後轉職者及校園潛力新秀，祭出高於同業薪資及多元福利制度，廣邀國際視野面板人才。群創的「INNOSTAR創星計劃」，預計徵才2800人，較去年增加一倍。其中2000人為技術員（DL），另800人為研發製造工程師（IDL）。
群創人資管理處處長張仁勇說，「InnoStar創星計劃」徵才列車將於3月起開跑，預計在台大、成大、清大、交大、中興、北科等舉辦徵才博覽會暨說明會，每一場校園徵才均派出高階主管和學生面對面溝通，希望透過職能與性向調查與面談，輔導學生發揮專長，希望網羅主修電機（子）、光電、物理、材料、化學、化工、機械等理工相關系所人才。
張仁勇表示，群創提供新鮮人優於同業的薪資，大學畢38,000元，碩士畢48,000元，博士畢61,000元，績效獎金另外視部門及個人表現而定，年薪水準在就業市場上，相當具有競爭力。
除提供具競爭力的薪資外，群創於廠區設有便利商店、咖啡吧等以利員工休憩再出發的好場所，亦提供內部員工獨享企業相關產品及特約商店優惠。
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