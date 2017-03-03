| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

三大法人賣超58億 外資賣超49億

台股集中市場三大法人同步賣超，合計賣超新台幣58.56億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-03  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人同步賣超，合計賣超新台幣58.56億元。

外資今天賣超49.94億元，投信賣超4.97億元，自營商賣超3.65億元。

台股今天下跌43.59點，收在9648.21點，成交值新台幣840.08億元。

106年03月03日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,131,638,440 972,863,630 158,774,810
自營商（避險） 3,265,659,451 3,790,082,051 -524,422,600
投信 760,009,090 1,257,197,525 -497,188,435
外資及陸資 20,890,179,946 25,883,777,750 -4,993,597,804
合計 26,047,486,927 31,903,920,956 -5,856,434,029

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三大法人 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：三大法人賣超58億 外資賣超49億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.