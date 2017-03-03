中華電網路門市快打4G資費戰 499吃到飽只一天
2017-03-03 13:21
〔記者王憶紅／台北報導〕電信業者4G資費大戰擴展到網路門市，中華電信今天宣布推出499元上網吃到飽，不限速率，網內前5分鐘免費，但限時從今（3）日下午5點30分開始，到3月4日中午12點，值得注意的是，只有新辦門號、NP（攜碼加入中華電信）適用。
繼台灣大、遠傳、亞太電信及台灣之星均推出網路門市專屬優惠方案後，中華電信今日正式加入戰場。
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