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中華電網路門市快打4G資費戰 499吃到飽只一天

2017-03-03  13:21

〔記者王憶紅／台北報導〕電信業者4G資費大戰擴展到網路門市，中華電信今天宣布推出499元上網吃到飽，不限速率，網內前5分鐘免費，但限時從今（3）日下午5點30分開始，到3月4日中午12點，值得注意的是，只有新辦門號、NP（攜碼加入中華電信）適用。

繼台灣大、遠傳、亞太電信及台灣之星均推出網路門市專屬優惠方案後，中華電信今日正式加入戰場。

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  • 中華電信今天宣布推出499元上網吃到飽，限時從3日下午5點30分開始，到3月4日中午12點，且只有新辦門號、NP（攜碼加入中華電信）適用。（資料照，中華電信提供）

    中華電信今天宣布推出499元上網吃到飽，限時從3日下午5點30分開始，到3月4日中午12點，且只有新辦門號、NP（攜碼加入中華電信）適用。（資料照，中華電信提供）

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相關關鍵字： 4G吃到飽 上網吃到飽 中華電信 資費
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