改版新台幣？ 林全首表態：尊重央行決定
2017-03-03 12:52
〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨立委高志鵬日前提議，應該重新設計新台幣版面，引發社會熱議；央行總裁彭淮南昨表示，改版需花費500億元，目前沒有急迫性；行政院長林全今日則首度表態說，尊重央行的專業考量。
高志鵬日前提案主張推行新台幣設計運動，主張更換鈔票圖樣、國幣重造等，希望更換孫文、蔣介石等人的圖像，吸引民眾一陣改圖風潮，也招來「搞意識形態」的諸多批評。針對新台幣券幣是否應改版，彭淮南昨在立法院財政委員會答詢時說，新台幣防偽功能良好，目前沒有改版急迫性；而若回收全部鈔幣，至少要花6年時間與500億元成本。
國民黨立委顏寬恒今在總質詢時詢問林全，真有需要花這麼多錢改版新台幣嗎？林全對此首度表態說明，尊重央行在國幣使用的效率、流通等方面的專業考量與決定，強調「沒有其他考量」。而彭淮南曾說明年將會退休、不再續任央行總裁，顏寬恒追問在彭淮南退休後是否也不會改版，林全仍重申「尊重、尊重央行」。
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