新台幣午盤爆量重貶逾2角 貶破31元大關

2017-03-03 12:12

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤受到外資匯出影響，呈現開低走低格局，盤中最高一度大貶2.3角至31.025元價位，貶破31元大關，全日預估將連續3個交易日收貶。

新台幣中午暫以31.004元兌1美元作收，重貶2.09角，台北外匯經紀公司成交量暴增至9.12億美元。

外匯交易員表示，市場高度預期美國聯準會（Fed）本月中旬召開為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC）升息機率高，激勵國際美元走強，並導致外資近日積極匯出，成為新台幣走貶的重要因子。