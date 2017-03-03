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簡鴻文再提3月底自台紙裸退 強調不覺得委屈

2017-03-03  12:08

〔記者陳永吉／台北報導〕台紙（1902）董事長簡鴻文今天再度強調，3月31日他主持完最後一次台紙董事會、通過去年財報後，就會辭去董事長，交棒給現任總經理余美玲，他強調，「我不覺得委屈，我會裸退、當台紙義工」。

不過簡鴻文仍砲火四射，首先點名現為台紙董事的王貴增，簡鴻文說，「我把我的一席董事讓給他，但他卻跑到戴誠志那邊，害我受盡折磨，希望他把這席董事還我」。

他也點名台紙董事許良宇，簡鴻文說，「許良宇大律師號稱法界鬼才，但請他不要知法玩法，這樣他『主人』的社會形象會受損」；還有從京城銀來的公司協理尤其偉，「他做了太多不可告人的事，希望他趕快回京城銀行，去領京城銀行的薪水，不要留在台紙製造事端」。

簡鴻文說，會提出辭呈，主要是認為戴家也可以把台紙經營好，另外財政部也有疑慮，認為他身為官股兆豐證券董事長，最好不要有負面新聞，他也不希望造成長官困擾，因此決定辭職。

至於他請辭後的董事席次，將由家族人馬接手，不過簡鴻文也留下伏筆，「未來台紙若需要我，我還是願意回去服務」。

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  • 台紙（1902）董事長簡鴻文今天再度強調，3月31日他主持完最後一次台紙董事會，就會辭去董事長。圖為台紙股東與員工日前以拖鞋怒打簡鴻文巨型看板。（資料照，記者謝君臨攝）

    台紙（1902）董事長簡鴻文今天再度強調，3月31日他主持完最後一次台紙董事會，就會辭去董事長。圖為台紙股東與員工日前以拖鞋怒打簡鴻文巨型看板。（資料照，記者謝君臨攝）

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